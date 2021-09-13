ТСК заслухала двох офіцерів розвідки про справу "вагнерівців". Ждут Бурбу

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая в частности изучает обстоятельства так называемого дела "вагнеровцев", заслушала в понедельник офицеров украинской разведки Червинского и Семенюка.

Источник: "Интефакс-Украина", цитирует главу ВСК Марьяну Безуглого с брифинга после заседания

Прямая речь: "Заслушивание данных офицеров было проведено в закрытом режиме с ведением протокола: все, что они говорили, зафиксировано, будет приобщено к материалам и храниться в архивах парламента, так же как и результаты работы временной следственной комиссии по вопросу "вагнеровцев", а именно материалы, которые являются совершенно секретными.

Председатель ГУР (Кирилл Буданов - ред.) подтвердил, что эти офицеры были на должностях в свое время в Главном управлении разведки... По информации, которая была подтверждена ГУР, они были приобщены к специальному мероприятию и также были уполномочены принимать решения на оперативно тактическом уровне".

Детали: Безуглая добавила, что эти офицеры не обладали всей картиной этого специального мероприятия, а отвечали за ее часть. Червинский и Семенюк, по словам Безуглой, подтвердили, что это было украинское мероприятие, которое реализовывалось летом 2020 года.

Они заявили, что это мероприятие было отменено. Теперь ВСК планирует допросить бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу.

Оба эти офицера сейчас уже уволены.

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