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Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців" – ТСК

П'ятниця, 10 вересня 2021, 18:43

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла до висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко не міг санкціонувати цей "спеціальний захід", оскільки його планували у липні 2020 року.

Джерело: очільниця ТСК Мар’яна Безугла під час брифінгу

Пряма мова Безуглої: "Згідно з заявами п’ятого президента він особисто санкціонував спецоперацію у 2018 році. Але ми бачимо, що у 2014-2018 році – це рутинна робота, а планування спеціального заходу – це липень 2020 року.

У липні СБУ була передана інформація за результатами документування осіб і відібрано кілька десятків тих, які становлять оперативний інтерес. І з цих кількох десятків було відібрано 33.

Зроблю висновок, згідно з нашим дослідженням, Петро Олексійович, беручи до уваги, що ту інформацію, яку ми отримали, планування йшло в липні 2020 року, а це відбулося у липні 2020 року, не міг санкціонувати.

У мене питання, чому Петро Олексійович фактично ввів у оману як ТСК, так і все суспільство, які мотиви на загал заявити про особисте санкціонування у 2018 році, для чого брехати?".

Деталі: Безугла заявила, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід", і посадку літака в Україні не планували. Натомість спецслужби нібито очікували, що "вагнерівців" затримає Туреччина в аеропорту Стамбула після їхнього прильоту туди. Також зазначається, що Туреччина не знала нічого про цю справу.

Що було раніше: Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".

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Нагадаємо:

  • Операція з "вагнерівцями" відбувалася"з відома і очікуваної підтримки Сполучених Штатів" — про це CNN заявили троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки.
  • Водночас високопоставлений чиновник США сказав CNN, що ці твердження "помилкові".
  • В Офісі президента Зеленського вважають, що свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями" ненадійні, а самі дані нічим не відрізняються від тих, що були викладені в "Комсомольской правде" в 2020 році.

Роман Петренко, УП
Теми: Верховна РадаПорошенкоВагнерСБУ


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