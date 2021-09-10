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Не спецоперація: ТСК відзвітувала про роботу щодо "вагнерівців"

П'ятниця, 10 вересня 2021, 19:34
Не спецоперація: ТСК відзвітувала про роботу щодо вагнерівців

Очільниця Тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" Мар’яна Безугла розповіла, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід". Також зазначається, що бойовиків мали затримати у Стамбулі турецькі силовики, оскільки "вагнерівці" воювали у Сирії.

Джерело: Безугла під час брифінгу

Пряма мова Безуглої: "У липні (2020 року – ред.) до ГУР МО звернулася СБУ і виникла ідея щодо того, щоб спробувати витягти частину осіб (які воювали на Донбасі проти України - ред.) з території РФ на територію України

Санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з "вагнерівцями" в Україні не було, був "спеціальний захід". Бойовиків планували затримати у Стамбулі у рамках міжнародно-правової операції".

Деталі: Вона наголосила, що це був "суто український спеціальний захід" без участі інших країн, кооперації з Туреччиною також не було. Проте очікувалося, що бойовиків мали затримати в аеропорту Стамбула за участь у воєнних діях в Сирії.

ТСК також дізналася, що серед 33 "вагнерівців" одна людина була агентом і працювала на спецслужби Білорусі, а ще один з групи був інформатором для Білорусі. Наголошується, що Росія отримала саме 32 бойовиків, один залишився у РБ.

Відтермінувати операцію вирішили українські спецслужби.

ТСК також дійшла до висновку, що цей захід був "доволі амбітний, і мав недоліки в плануванні й роботі".

Пряма мова Безуглої: "Наша спецслужба програла у цій боротьбі між трьома спецслужбами – України, Білорусі й Росії, але тим не менше, не була спровокована на щось гірше, і це не призвело до реально відчутних міжнародних наслідків, а тим паче катастрофічних, які ми спостерігали у ситуації з Протасевичем.

Передісторія: Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла до висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко не міг санкціонувати цей "спеціальний захід", оскільки його планували у липні 2020 року.

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Нагадаємо:

  • Операція з "вагнерівцями" відбувалася"з відома і очікуваної підтримки Сполучених Штатів" — про це CNN заявили троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки.
  • Водночас високопоставлений чиновник США сказав CNN, що ці твердження "помилкові".
  • В Офісі президента Зеленського вважають, що свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями" ненадійні, а самі дані нічим не відрізняються від тих, що були викладені в "Комсомольской правде" у 2020 році.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаТуреччинабойові дії
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