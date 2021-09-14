"Ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією про моє відкликання" – Разумков
Вівторок, 14 вересня 2021, 02:48
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що процедура з усунення його з посади не запущена, і ніхто з нардепів не звертався з пропозицією про його відкликання.
Джерело: Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV"
Пряма мова: "Усунути або відкликати з посади мене може лише Верховна Рада України.
Там є окрема процедура. Станом на сьогодні вона не запущена. Ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією про моє відкликання.
Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються, але такий я вже є, і змінюватися теж не буду".
Нагадаємо: Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що вдруге за рік заразився коронавірусом.
Українська правда