"Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве" – Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Источник: Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV"

Прямая речь: "Устранить или отозвать с должности меня может только Верховная Рада Украины.

Там есть отдельная процедура. На сегодня она не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве.

Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой уж я есть, и меняться тоже не буду".

Напомним: Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что второй раз за год заразился коронавирусом.