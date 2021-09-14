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"Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве" – Разумков

Вторник, 14 сентября 2021, 02:48
Фото: ВР

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Источник: Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV"

Прямая речь: "Устранить или отозвать с должности меня может только Верховная Рада Украины.

Там есть отдельная процедура. На сегодня она не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве.

Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой уж я есть, и меняться тоже не буду".

Напомним: Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что второй раз за год заразился коронавирусом.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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