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Греція пережила найспекотніше літо за останні 43 роки

Вівторок, 14 вересня 2021, 04:47
Фото: Greekreporter

Цьогорічне літо у Греції виявилося найспекотнішим за останні 43 роки.

Джерело: ekathimerini.com із посиланням на метеорологічну службу Національної обсерваторії Афін

Деталі: Посилаючись на офіційні дані за 43-річний період, метеорологічна служба засвідчила, що перед цим найспекотніше літо було у 2007 році, також високі температурні показники фіксували у 1987, 2000 та 2012 роки.

Цьогоріч найспекотніші дні літа були у період між 27 липня та 6 серпня.

У метеорологічній службі додали, що багато інших частин Середземномор'я, а також західна частина Сполучених Штатів, Сибір та західні частини Росії також пережили надзвичайно спекотне цьогорічне літо.

Нагадаємо:

  • У Греції пожежники боролися зі 154 лісовими пожежами по всій країні. Найсильніші пожежі, викликані непередбачуваними вітрами, спостерігаються на півночі Афін. Пожежі також вирують на сусідньому острові Евія і в районах, близьких до древньої Олімпії. Сотні жителів і туристів на Евії були евакуйовані.
  • Шість районів перевели в режим підвищеної готовності.
  • 4 серпня у Греції зафіксували температурний рекорд - понад +47 градусів - у місті  Лангадас.
  • Двоє людей загинули внаслідок пожеж в Греції.

Теми: Греціяпогода
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