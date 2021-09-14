Греция пережила самое жаркое лето за последние 43 года

Нынешнее лето в Греции оказалось самым жарким за последние 43 года.

Источник: ekathimerini.com со ссылкой на метеорологическую службу Национальной обсерватории Афин

Детали: Ссылаясь на официальные данные за 43-летний период, метеорологическая служба подтвердила, что перед этим самое жаркое лето было в 2007 году, также высокие температурные показатели фиксировали в 1987, 2000 и 2012 года.

В этом году самые жаркие дни лета были в период между 27 июля и 6 августа.

В метеорологической службе добавили, что многие другие частей Средиземноморья, а также западная часть Соединенных Штатов, Сибирь и западные части России также пережили чрезвычайно жаркое нынешнее лето.

Напомним: