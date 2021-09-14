Греция пережила самое жаркое лето за последние 43 года
Вторник, 14 сентября 2021, 04:47
Нынешнее лето в Греции оказалось самым жарким за последние 43 года.
Источник: ekathimerini.com со ссылкой на метеорологическую службу Национальной обсерватории Афин
Детали: Ссылаясь на официальные данные за 43-летний период, метеорологическая служба подтвердила, что перед этим самое жаркое лето было в 2007 году, также высокие температурные показатели фиксировали в 1987, 2000 и 2012 года.
В этом году самые жаркие дни лета были в период между 27 июля и 6 августа.
В метеорологической службе добавили, что многие другие частей Средиземноморья, а также западная часть Соединенных Штатов, Сибирь и западные части России также пережили чрезвычайно жаркое нынешнее лето.
Напомним:
- Пожарные боролись с 154 лесными пожарами по всей стране. Сильнейшие пожары, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афин. Пожары также бушуют на соседнем острове Эвия и в районах, близких к древней Олимпии. Сотни жителей и туристов на Евии были эвакуированы.
- Шесть районов перевели в режим повышенной готовности.
- 4 августа в Греции зафиксировали температурный рекорд - более +47 градусов - в городе Лангадас.
- Два человека погибли в результате пожаров в Греции.