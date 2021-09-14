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Греция пережила самое жаркое лето за последние 43 года

Вторник, 14 сентября 2021, 04:47
Греция пережила самое жаркое лето за последние 43 года
Фото: Greekreporter

Нынешнее лето в Греции оказалось самым жарким за последние 43 года.

Источник: ekathimerini.com со ссылкой на метеорологическую службу Национальной обсерватории Афин

Детали: Ссылаясь на официальные данные за 43-летний период, метеорологическая служба подтвердила, что перед этим самое жаркое лето было в 2007 году, также высокие температурные показатели фиксировали в 1987, 2000 и 2012 года.

В этом году самые жаркие дни лета были в период между 27 июля и 6 августа.

В метеорологической службе добавили, что многие другие частей Средиземноморья, а также западная часть Соединенных Штатов, Сибирь и западные части России также пережили чрезвычайно жаркое нынешнее лето.

Напомним:

  • Пожарные боролись с 154 лесными пожарами по всей стране. Сильнейшие пожары, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афин. Пожары также бушуют на соседнем острове Эвия и в районах, близких к древней Олимпии. Сотни жителей и туристов на Евии были эвакуированы.
  • Шесть районов перевели в режим повышенной готовности.
  • 4 августа в Греции зафиксировали температурный рекорд - более +47 градусов - в городе Лангадас.
  • Два человека погибли в результате пожаров в Греции.

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Темы: Грецияпогода
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