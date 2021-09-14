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Окупанти на Донбасі вбили українського військового

Вівторок, 14 вересня 2021, 07:40
Фото: штаб ООС

За добу 13 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, загинув боєць ЗСУ.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли українськх позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

В напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого" – ідеться в повідомленні штабу ООС.

Нагадаємо: За добу 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, один військовий ЗСУ загинув, ще троє – отримали поранення.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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