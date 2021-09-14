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Оккупанты на Донбассе убили украинского военного

Вторник, 14 сентября 2021, 07:40
Оккупанты на Донбассе убили украинского военного
Фото: штаб ООС

За сутки 13 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, погиб боец ВСУ.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Зайцев противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Катериновки враждебные наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловка российские оккупанты дважды вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего" - говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним: За сутки 12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, один военный ВСУ погиб, еще трое – получили ранения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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