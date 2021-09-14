Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місії ОБСЄ передали ноту через обстріли на Донбасі: за два дні 4 загиблих і 13 поранених

Вівторок, 14 вересня 2021, 09:58
Місії ОБСЄ передали ноту через обстріли на Донбасі: за два дні 4 загиблих і 13 поранених
Фото з Facebook ООС

Українська сторона СЦКК передала представникам місії ОБСЄ офіційну ноту щодо обстрілів на Донбасі, у результаті яких за два дні 4 українських військових загинули і 13 отримали поранення.

Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "13 вересня була проведена позачергова зустріч з представниками офісу СММ ОБСЄ з взаємодії в Україні, з приводу систематичного порушення режиму припинення вогню ВФ РФ, що призвело до поранення 13 та загибелі 4 військовослужбовців Збройних Сил України.

Під час зустрічі представникам Місії була передана офіційна нота, в якій надано оцінку ситуації, яка склалась в операційній зоні ООС 11 та 12 вересня".

Деталі: В СЦКК нагадали, що 11 вересня збройні формування РФ 28 разів обстріляли позиції ЗСУ. Також бойовики обстріляли Новогнатівку, Верхнєторецьке, Кряківку, Мар’їнку, чим нанесли пошкодження приватним будівлям.

12 вересня збройні формування РФ здійснили 19 обстрілів позицій ЗСУ, у результаті чого загинуло 2 і отримали важке поранення 3 військовослужбовців ЗСУ.

Повідомляється, що за вказаний період УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку ЗФ РФ. Попри численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань не було. 

У штабі ООС наголосили, що у разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право стріляти у відповідь.  

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасвійнаОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: