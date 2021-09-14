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Місії ОБСЄ передали ноту через обстріли на Донбасі: за два дні 4 загиблих і 13 поранених

Вівторок, 14 вересня 2021, 09:58
Фото з Facebook ООС

Українська сторона СЦКК передала представникам місії ОБСЄ офіційну ноту щодо обстрілів на Донбасі, у результаті яких за два дні 4 українських військових загинули і 13 отримали поранення.

Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "13 вересня була проведена позачергова зустріч з представниками офісу СММ ОБСЄ з взаємодії в Україні, з приводу систематичного порушення режиму припинення вогню ВФ РФ, що призвело до поранення 13 та загибелі 4 військовослужбовців Збройних Сил України.

Під час зустрічі представникам Місії була передана офіційна нота, в якій надано оцінку ситуації, яка склалась в операційній зоні ООС 11 та 12 вересня".

Деталі: В СЦКК нагадали, що 11 вересня збройні формування РФ 28 разів обстріляли позиції ЗСУ. Також бойовики обстріляли Новогнатівку, Верхнєторецьке, Кряківку, Мар’їнку, чим нанесли пошкодження приватним будівлям.

12 вересня збройні формування РФ здійснили 19 обстрілів позицій ЗСУ, у результаті чого загинуло 2 і отримали важке поранення 3 військовослужбовців ЗСУ.

Повідомляється, що за вказаний період УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку ЗФ РФ. Попри численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань не було. 

У штабі ООС наголосили, що у разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право стріляти у відповідь.  

Передісторія:

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОБСЄ
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