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Миссии ОБСЕ передали ноту из-за обстрелов на Донбассе: за два дня 4 погибших и 13 раненых

Вторник, 14 сентября 2021, 09:58
Фото с Facebook ООС

Украинская сторона СЦКК передала представителям миссии ОБСЕ официальную ноту относительно обстрелов на Донбассе, в результате которых за два дня 4 украинских военных погибли и 13 получили ранения.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "13 сентября была проведена внеочередная встреча с представителями офиса СММ ОБСЕ по взаимодействию в Украине, по поводу систематического нарушения режима прекращения огня ВФ РФ, что привело к ранению 13 и гибели 4 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Во время встречи представителям Миссии была передана официальная нота, в которой дана оценка ситуации, сложившейся в операционной зоне ООС 11 и 12 сентября".

Детали: В СЦКК напомнили, что 11 сентября вооруженные формирования РФ 28 раз обстреляли позиции ВСУ. Также боевики обстреляли Новогнатовку, Верхнеторецкое, Кряковку, Марьинку, повредив частные дома.

12 сентября вооруженные формирования РФ осуществили 19 обстрелов позиций ВСУ, в результате чего погибли 2 и получили тяжелое ранение 3 военнослужащих ВСУ.

Сообщается, что за указанный период УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ передала 109 нот относительно грубых нарушений режима прекращения огня со стороны ВФ РФ. Несмотря на многочисленные обращения необходимой реакции со стороны вооруженных формирований не было.

В штабе ООС отметили, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право стрелять в ответ.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОБСЕ
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