Гімнаст Верняєв про "зміну громадянства": Мої слова перекрутили

Дворазовий олімпійський призер у спортивній гімнастиці Олег Верняєв заявляє, що його слова перекрутили, а він не збирається "шантажувати когось"зміною громадянства.

Джерело: пост Верняєва у Facebook

Пряма мова: "Я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк – і На Олімпійських Іграх в Ріо 2016 року я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим, тим паче, з моєю ситуацією з відстороненням.

Я розумію що мої слова перевернули з "ніг на голову" для голосних заголовків. Я висвітлював події, які відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебної сторони".

Деталі: Верняєв наголосив, що ЗМІ донесли не всі слова, що він казав.

Зокрема, він обурився, що "не було сказано те, що за підтримки президента та міністерства – підтримують спорт і розвивають його".

Так, для спортивних гімнастів придбали саме той килим, який був потрібен на Олімпійських іграх у Токіо, який "коштує дуже багато". На олімпійській базі "Конча-заспа" будується новий зал для спортивної гімнастики та інших видів спорту.

Пряма мова: "Я надіюсь, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться і я зможу повернутись у тренувальний зал і пліч-о-пліч із нашим тренерським штабом та молодими, перспективним хлопцями у збірній – підготуватись до Олімпійських Ігор у Парижі 2024, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не повертались з Олімпійських Ігор без медалей".

Цьому передувало: "Суспільне-спорт" цитувало Олега Верняєва на предмет того, що він хотів би скоротити термін своєї дискваліфікації і представляти Україну на Олімпіаді-2024, однак говорив про ультиматум збірній: або усі умови підготовки – або зміна країни.