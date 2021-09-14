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Гимнаст Верняев о "смене гражданства": Мои слова перекрутили

Вторник, 14 сентября 2021, 10:10
Гимнаст Верняев о смене гражданства: Мои слова перекрутили
Олег Верняев, фото из его Facebook

Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев заявляет, что его слова исказили, а он не собирается "шантажировать кого-то" сменой гражданства.

Источник: пост Верняева в Facebook

Прямая речь: "Я родился в Украине, в моем родном городе Донецк – и на Олимпийских Играх в Рио в 2016 году я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я освещал события, которые происходят внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны".

Детали: Верняев подчеркнул, что СМИ донесли не все слова, которые он говорил.

В частности, он возмутился, что "не было сказано, что при поддержке президента и министерства – поддерживают спорт и развивают его".

Так, для спортивных гимнастов приобрели именно тот ковер, который был нужен на Олимпийских играх в Токио, который "стоит очень много". На олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.

Прямая речь: "Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечо к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной – подготовиться к Олимпийским Играм в Париже к 2024 году, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских Игр без медалей".

Этому предшествовало: "Суспільне-спорт" цитировало Олега Верняева на предмет того, что он хотел бы сократить срок своей дисквалификации и представлять Украину на Олимпиаде-2024, однако говорил об ультиматуме сборной: либо все условия подготовки – либо смена страны.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортскандалОлимпиада
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