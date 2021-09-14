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Транспорт під час локдауну закривати не планують 

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:40
Фото з "Рівненські новини"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що транспорт під час посилення карантинних заходів закривати не планують.

Джерело: Шмигаль на прес-конференції у Києві.

Пряма мова: "Закривати (громадський транспорт – ред.) наразі ми не плануємо... Адаптивний карантин залишається адаптивним – так, як він і був".

Деталі: Для колективів компаній-перевізників діятимуть ті самі вимоги щодо вакцинації, як і для працівників з інших сфер.

Для пасажирів, за словами Шмигаля, діятиме масковий режим і соціальне дистанціювання.

"У громадському транспорті вимагати сертифікати не доцільно", – пояснив прем'єр.

Цьому передувало: 13 вересня Кабінет міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків. 

У "жовтій" зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їх співробітників "жовтих" або "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: локдаункарантинтранспортепідеміяШмигаль
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