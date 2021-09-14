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Количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии – СЦКК

Вторник, 14 сентября 2021, 13:21
Количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии – СЦКК
Александр Апполонов. Фото канала "Дом"

Количество обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе растет в геометрической прогрессии.

Источник: руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов в комментарии телеканалу "Дом", Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Прямая речь Аполлонова: "Я уверенно могу сказать, что на протяжении последних 5 лет такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны вооруженных формирований России я не помню. Даже если мы посмотрим прошлый год, июль 2020 года – после заключения соглашений о режиме прекращения огня, до Нового года, было более-менее. НВФ придерживались режима прекращения огня. Но в начале этого года, май, июнь – обстрелы растут в геометрической прогрессии".

Детали: Как пример он привел обстрелы 11 и 12 сентября, когда 4 украинских военных погибли и еще 15 были ранены.

За эти двое суток вооруженные формирования России осуществили 47 обстрелов с применением минометов калибра 82 и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и других средств ближнего боя.

Аполлонов рост количества обстрелов связывает с несколькими факторами:

  • с началом активной фазы стратегических учений "Запад-2021",
  • началом проведения выборов в Госдуму России с привлечением жителей ОРДЛО, которые получили паспорта РФ,
  • попытками показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны.  

Руководитель УС СЦКК добавил, что украинская сторона придерживается договоренности о режиме тишины.

Как сообщает Главное управление разведки, командование Вооруженных сил России продолжает наращивать количество своих военных на временно оккупированных территориях Донбасса.

В частности, в соединениях и частях 1 и 2 армейского корпуса запланировано собрание со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями, а также комплексные тактические занятия с боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

Также сообщается, что оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования ответного огня.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcиявойна
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