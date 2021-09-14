Уряд оновив свою програму дій та проситиме схвалення в Ради

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує подати на розгляд парламенту оновлену програму діяльності уряду вже цієї осені. Досі таку програму Рада не підтримала.

Джерело: Шмигаль на пресконференції, якого цитує "Урядовий портал"

Деталі: Він зазначив, що в основу програми діяльності уряду закладені передвиборча програма президента Володимира Зеленського.

Пряма мова Шмигаля: "Зараз ми її оновили, і цієї осені плануємо подавати на розгляд парламенту. Вона містить передвиборчі обіцянки президента, наші міжнародні зобов’язання та виконання запланованих реформ.

В Україні унікальна ситуація, коли владна команда має можливість створювати, розвивати, будувати. І я пишаюся тим, що належу до команди Володимира Зеленського. Ми дійсно сьогодні маємо можливість не на ток-шоу сперечатися, а реалізовувати в Україні те, що покращує нашу державу".

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