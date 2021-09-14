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Уряд оновив свою програму дій та проситиме схвалення в Ради

Вівторок, 14 вересня 2021, 13:57

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує подати на розгляд парламенту оновлену програму діяльності уряду вже цієї осені. Досі таку програму Рада не підтримала.

Джерело: Шмигаль на пресконференції, якого цитує "Урядовий портал"

Деталі: Він зазначив, що в основу програми діяльності уряду закладені передвиборча програма президента Володимира Зеленського.

Пряма мова Шмигаля: "Зараз ми її оновили, і цієї осені плануємо подавати на розгляд парламенту. Вона містить передвиборчі обіцянки президента, наші міжнародні зобов’язання та виконання запланованих реформ.

В Україні унікальна ситуація, коли владна команда має можливість створювати, розвивати, будувати. І я пишаюся тим, що належу до команди Володимира Зеленського. Ми дійсно сьогодні маємо можливість не на ток-шоу сперечатися, а реалізовувати в Україні те, що покращує нашу державу".

Знати більше: Імунітет на рік. Як в Україні програми уряду перетворились на формальність

Нагадаємо:

  • 4 червня минулого року Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами.
  • Законодавство України визначає, що програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду. 
  • Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення. 
  • Оновлена програма діяльності уряду нараховувала кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству.
  • 18 червня знову не підтримали програму.

Українська правда
Теми: Шмигаль Верховна Рада
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