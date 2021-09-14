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Кабмин обновил свою программу действий и будет просить одобрения у Рады

Вторник, 14 сентября 2021, 13:57

Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует подать на рассмотрение парламента обновленную программу деятельности правительства уже этой осенью. До сих пор такую программу Рада не поддержала.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции, которого цитирует "Урядовий портал"

Детали: Он отметил, что в основу программы деятельности правительства заложены предвыборная программа президента Владимира Зеленского.

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас мы ее обновили, и этой осенью планируем подавать на рассмотрение парламента. Она включает в себя предвыборные обещания президента, наши международные обязательства и выполнения запланированных реформ.

В Украине уникальная ситуация, когда правящая команда имеет возможность создавать, развивать, строить. И я горжусь тем, что принадлежу к команде Владимира Зеленского. Мы действительно сегодня имеем возможность не на ток-шоу спорить, а реализовывать в Украине то, что улучшает наше государство".

Напомним:

  • 4 июня прошлого года Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительстваДениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.
  • Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.
  • Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.
  • Обновленная программа деятельности правительства насчитывала несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.
  • 18 июня Рада снова не поддержала программу.

Узнать больше: Иммунитет на год. Как в Украине программы правительства превратились в формальность

Украинская правда
Темы: ШмыгальВерховная Рада
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