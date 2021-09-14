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Кулеба каже, що Україні треба бути, як Ізраїль, і не покладатися на Захід

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:38
Дмитро Кулеба, The Independent

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україні треба покладатися на себе в захисті своїх інтересів – і в дипломатичному, і в військовому плані, бо Захід не завжди дотримується обіцянок.

Джерело: Кулеба у розмові з "The Independent" у Києві

Пряма мова: "Ця країна засвоїла низку гірких уроків, що західні обіцянки, ймовірно, не виконуються. Ми не віримо обіцянкам…

Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія та український народ – ось що нам потрібно, щоб вижити".

Деталі: На думку голови МЗС, у короткостроковій та середньостроковій перспективі треба навчитися ставати спритною військовою державою – такою, як Ізраїль.

За його словами, Україна зрозуміла, що може розраховувати лише на себе. 

Кулеба зазначив, що Росія намагається "оточити" Україну: атакує пропагандою, фейковими новинами та дивними історичними нарисами президента Володимира Путіна, ще й проводить військові навчання "Захід-2021" із Білоруссю, тож зростає ризик на україно-білоруському кордоні протяжністю 1000 км.

Пряма мова: "Відверто кажучи, зараз у нас проблема, оскільки ми недостатньо інвестували в кордон. Тепер ми дивимось на це і бачимо це як ідеальну вразливість для диверсійних груп або мігрантів, яких (Олександр) Лукашенко може переслати".

Більше деталей: Кулеба вірить, що президент США Джо Байден не залишить Україну сам-на-сам із Росією. 

Водночас, він вважає, що протидія євроатлантичній інтеграції України в західних країн виникла не через повільні реформи чи "ультраправу проблему" в країні,а через страх перед Москвою.

Це може означати, що членство України буде реалістичним лише в тому випадку, якщо Росія стане "значно слабшою", ніж зараз, або "зробить щось настільки обурливе", що Захід буде змушений зробити жест для Україн, йдеться у статті.

Видання також зазначає, що Кулеба надто дипломатичний, щоб показати, що він сердиться на Захід.

Олена Рощенко, УП
Теми: Кулеба ДмитроєвроінтеграціяНАТОРосіяБілорусь
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