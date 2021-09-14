Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба каже, що Україні треба бути, як Ізраїль, і не покладатися на Захід

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:38
Кулеба каже, що Україні треба бути, як Ізраїль, і не покладатися на Захід
Дмитро Кулеба, The Independent

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україні треба покладатися на себе в захисті своїх інтересів – і в дипломатичному, і в військовому плані, бо Захід не завжди дотримується обіцянок.

Джерело: Кулеба у розмові з "The Independent" у Києві

Пряма мова: "Ця країна засвоїла низку гірких уроків, що західні обіцянки, ймовірно, не виконуються. Ми не віримо обіцянкам…

Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія та український народ – ось що нам потрібно, щоб вижити".

Деталі: На думку голови МЗС, у короткостроковій та середньостроковій перспективі треба навчитися ставати спритною військовою державою – такою, як Ізраїль.

За його словами, Україна зрозуміла, що може розраховувати лише на себе. 

Кулеба зазначив, що Росія намагається "оточити" Україну: атакує пропагандою, фейковими новинами та дивними історичними нарисами президента Володимира Путіна, ще й проводить військові навчання "Захід-2021" із Білоруссю, тож зростає ризик на україно-білоруському кордоні протяжністю 1000 км.

Пряма мова: "Відверто кажучи, зараз у нас проблема, оскільки ми недостатньо інвестували в кордон. Тепер ми дивимось на це і бачимо це як ідеальну вразливість для диверсійних груп або мігрантів, яких (Олександр) Лукашенко може переслати".

Більше деталей: Кулеба вірить, що президент США Джо Байден не залишить Україну сам-на-сам із Росією. 

Водночас, він вважає, що протидія євроатлантичній інтеграції України в західних країн виникла не через повільні реформи чи "ультраправу проблему" в країні, а через страх перед Москвою.

Це може означати, що членство України буде реалістичним лише в тому випадку, якщо Росія стане "значно слабшою", ніж зараз, або "зробить щось настільки обурливе", що Захід буде змушений зробити жест для Україн, йдеться у статті.

Видання також зазначає, що Кулеба надто дипломатичний, щоб показати, що він сердиться на Захід.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроєвроінтеграціяНАТОРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: