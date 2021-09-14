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Кулеба говорит, что Украине надо быть, как Израиль, и не полагаться на Запад

Вторник, 14 сентября 2021, 14:38
Кулеба говорит, что Украине надо быть, как Израиль, и не полагаться на Запад
Дмитрий Кулеба, The Independent

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине нужно полагаться на себя в защите своих интересов – и в дипломатическом, и в военном плане, потому что Запад не всегда придерживается обещаний.

Источник: Кулеба в разговоре с "The Independent" в Киеве

Прямая речь: "Эта страна усвоила ряд горьких уроков, западные обещания, вероятно, не выполняются. Мы не верим обещаниям...

Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ – вот что нам нужно, чтобы выжить".

Детали: По мнению главы МИД, в краткосрочной и среднесрочной перспективе нужно научиться становиться ловким военным государством – таким, как Израиль.

По его словам, Украина поняла, что может рассчитывать только на себя.

Кулеба отметил, что Россия пытается "окружить" Украину: атакует пропагандой, фейковыми новостями и странными историческими очерками президента Владимира Путина, еще и проводит военные учения "Запад-2021" с Беларусью, поэтому растет риск на украино-белорусской границе протяженностью 1000 км.

Прямая речь: "Откровенно говоря, сейчас у нас проблема, поскольку мы недостаточно инвестировали в границу. Теперь мы смотрим на это и видим это как идеальную уязвимость для диверсионных групп или мигрантов, которых (Александр) Лукашенко может переслать".

Больше деталей: Кулеба верит, что президент США Джо Байден не оставит Украину один на один с Россией.

Вместе с тем, он считает, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло у западных стран не из-за медленных реформы или "ультраправой проблемы" в стране, а из-за страха перед Москвой.

Это может означать, что членство Украины будет реалистичным только в том случае, если Россия станет "значительно слабее", чем сейчас, или "сделает что-то настолько возмутительное", что Запад будет вынужден сделать жест для Украин, говорится в статье.

Издание также отмечает, что Кулеба слишком дипломатичен, чтобы показать, что он сердится на Запад.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийевроинтеграцияНАТОРосcияБеларусь
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