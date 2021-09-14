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Вибори в Думу: бойовики заманюють жителів ОРДО безкоштовними електричками

Вівторок, 14 вересня 2021, 17:12
Вибори в Думу: бойовики заманюють жителів ОРДО безкоштовними електричками

Бойовики пропонують жителям окупованої Донеччини безкоштовні електрички для усіх, хто голосуватиме на виборах в Державну думу Росії.

Джерело: Східна Правозахисна група, Новости Донбасса

Деталі: Безкоштовні електрички для жителів ОРДО будуть слідувати на ЗД станцію "Успенська" (Росія, Ростовська область - ред.).

Активісти зазначають, що таким чином "ДНР" планує збільшити кількість тих, хто проголосував на виборах в РФ.

ЗД електричка курсуватиме кожні дві години.

Жителі, які не зареєстровані на дистанційне електронне голосування, можуть записатися на безкоштовний рейс в так званих місцевих інфоцентрах.

При цьому курсування пасажирського потяга Ясинувата-Успенська-Ясинувата з 17 по 19 вересня тимчасово скасовано.

Нагадаємо: Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОокупаціявибориРосія
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