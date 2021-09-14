Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибори в Думу: бойовики заманюють жителів ОРДО безкоштовними електричками

Вівторок, 14 вересня 2021, 17:12

Бойовики пропонують жителям окупованої Донеччини безкоштовні електрички для усіх, хто голосуватиме на виборах в Державну думу Росії.

Джерело: Східна Правозахисна група, Новости Донбасса

Деталі: Безкоштовні електрички для жителів ОРДО будуть слідувати на ЗД станцію "Успенська" (Росія, Ростовська область - ред.).

Активісти зазначають, що таким чином "ДНР" планує збільшити кількість тих, хто проголосував на виборах в РФ.

ЗД електричка курсуватиме кожні дві години.

Жителі, які не зареєстровані на дистанційне електронне голосування, можуть записатися на безкоштовний рейс в так званих місцевих інфоцентрах.

При цьому курсування пасажирського потяга Ясинувата-Успенська-Ясинувата з 17 по 19 вересня тимчасово скасовано.

Нагадаємо: Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.

Теми: ОРДЛОокупаціявибориРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів

фото Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України

інфографікаУряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік: на що спрямують наші податки

Уряд пропонує розмитнювати авто через "Дію"

Ексзаступник генпрокурора наполягає, що Чорновола убили кастетом

Усі новини...
ОРДЛО
Бойовики пускатимуть в Росію лише тих, хто їде голосувати – правозахисники
На Донбасі ворог шпигував двома безпілотниками
Жителів ОРДЛО погрозами змушують голосувати на виборах до Думи – Денісова
Останні новини
16:37
"Розстріляний" знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту
16:36
Уряд перепризначив Рябікіна головою Держмитниці
16:20
фотоОкупанти розкопали в Криму колекцію прикрас ІІІ століття
16:15
відеоУкраїна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві
16:10
Пенсіонери старше 70 років отримають доплати до пенсії з наступного року
16:01
В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ
15:58
Кабмін передав в управління "Нафтогазу" арештовані акції "Донецькоблгазу"
15:57
Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром
15:35
Кабмін схвалив Стратегію інформбезпеки, яку тепер має затвердити РНБО
15:30
В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів
Усі новини...