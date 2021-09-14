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Выборы в Думу: боевики завлекают жителей ОРДО бесплатными электричками

Вторник, 14 сентября 2021, 17:12
Выборы в Думу: боевики завлекают жителей ОРДО бесплатными электричками

Боевики предлагают жителям оккупированной Донетчины бесплатные электрички для всех, кто будет голосовать на выборах в Государственную думу России.

Источник: Східна Правозахисна група, Новости Донбасса

Детали: Бесплатные электрички для жителей ОРДО будут следовать на ЖД станцию "Успенская" (Россия, Ростовская область – ред.).

Активисты отмечают, что таким образом "ДНР" планирует увеличить количество проголосовавших на выборах в РФ.

ЖД электричка будет курсировать каждые два часа.

Жители, не зарегистрированные на дистанционное электронное голосование, могут записаться на бесплатный рейс в так называемых местных инфоцентрах.

При этом курсирование пассажирского поезда Ясиноватая–Успенская–Ясиноватая с 17 по 19 сентября временно отменено.

Напомним: Жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации - угрожают штрафами и увольнениями.

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Темы: ОРДЛОоккупациявиборыРосcия
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