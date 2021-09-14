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Стало відомо, хто загинув на Донбасі 13 вересня

Вівторок, 14 вересня 2021, 17:40

Внаслідок кульового поранення голови у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув старший солдат Данилів Дем’ян – мешканець Львівської області.

Джерело: Львівська ОДА у Facebook

Деталі: Загиблий старший солдат був командиром механізованого відділення. Народився він у селі Рудники Стрийського району Львівської області. 

Зазначається, що під час виконання бойового завдання він отримав кульове поранення голови несумісне з життям. 

Що передувало: За добу 13 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, загинув боєць ЗСУ.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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