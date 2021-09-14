Стало відомо, хто загинув на Донбасі 13 вересня

Внаслідок кульового поранення голови у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув старший солдат Данилів Дем’ян – мешканець Львівської області.

Джерело: Львівська ОДА у Facebook

Деталі: Загиблий старший солдат був командиром механізованого відділення. Народився він у селі Рудники Стрийського району Львівської області.

Зазначається, що під час виконання бойового завдання він отримав кульове поранення голови несумісне з життям.

Що передувало: За добу 13 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, загинув боєць ЗСУ.