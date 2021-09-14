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Стало известно, кто погиб на Донбассе 13 сентября

Вторник, 14 сентября 2021, 17:40
Стало известно, кто погиб на Донбассе 13 сентября

Вследствие пулевого ранения головы в зоне проведения Операции объединенных сил погиб старший солдат Данилов Демьян – житель Львовской области.

Источник: Львовская ОГА в Facebook

Детали: Погибший старший солдат был командиром механизированного отделения. Родился он в селе Рудники Стрыйского района Львовской области.

Отмечается, что во время выполнения боевого задания он получил пулевое ранение головы несовместимо с жизнью.

Что предшествовало: За сутки 13 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, погиб боец ВСУ. 

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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