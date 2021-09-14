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Аваков из-за старого видео Арестовича посоветовал ОП гнать его с должностей

Вторник, 14 сентября 2021, 20:03
Фото: МВД

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал старое видео действующего советника председателя Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович,а где тот назвал АТО "курортом". Он призвал руководство страны "послать персонажа подальше".

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь: "Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее..

Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто их не просит, но.. в этом случае хочу посоветовать:

Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа.. подальше. Не подставляйте страну и президента!"

Детали: Видео, которое опубликовал Аваков датировано еще 2017 годом. Неизвестно, почему бывший министр только сейчас его запостил. В своем посте он также не указал, что словам Арестович об АТО как "курорте" уже 4 года.

Вспомнил Аваков и недавние слова советника Ермака о переименовании Украины в "Русь-Украину". По его мнению, такие высказывания бросают тень на руководство страны и подставляют президента. Лично к Зеленскому с призывом снять Арестовича с должностей экс-руководитель МВД не обратился.

Бывший министр назвал Арестовича"самовлюбленным пустоцветом" и "мерзавцем", который "со смешком рассказывает между прочим о гибели на войне наших солдат".

Аваков уверен, что реакция руководства страны после просмотра видео не заставит себя долго ждать.

Позже отреагировал на видео Арестович действующий заместитель председателя Национальной полиции Алексей Фацевич.

Фацевич в Facebook
Фацевич в Facebook
снимок экрана

Напомним:

  • Арестович на просьбу написать пост в соцсети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й".
  • Тогда заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича недопустимо и назвала его "свинством".

Украинская правда
Темы: АваковОфис президента
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