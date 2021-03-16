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У "Слузі народу" назвали поведінку Арестовича "свинством"

Вівторок, 16 березня 2021, 23:47

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що поведінка речника української делегації Тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича є неприпустимою і назвала її "свинством".

Джерело: Кравчук в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske

Пряма мова Кравчук: Я вважаю, те, що зробив Арестович – це неприпустимо, свинство... Така поведінка точно лише дискредитує його як людину, яка мала б доносити інформацію про перебіг переговорів.

Я думаю, що нам – керівництву фракції – варто цю тему порушити і запросити його на засідання фракції. Бо до нього й раніше були питання. Певною своєю мірою – він ефективний як комунікатор: пише, приходить на ефіри, пояснює. Не можна сказати, що це непотрібна (посада — ред.)".

Деталі: Вона зазначила, що не взяла б його працювати речником української делегації. За її словами, на цій посаді потрібно обговорювати те, як росіяни блокують переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а не потрапляти у скандали через небажання спілкуватися українською.

Наразі це перша і єдина реакція влади на слова Арестовича.

Нагадаємо: Арестович на прохання написати пост у соцмережі щодо засідань ТКГ українською мовою послав користувача "на х*й".

Теми: Слуга народуТКГвлада


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