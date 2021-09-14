Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Після отруєння дітей у школі Хмельницького туди поїхав десант з Києва

Вівторок, 14 вересня 2021, 23:54
Фото: facebook Кузіна

Через отруєння 92 дітей у одній із шкіл Хмельницького туди поїхали міністр освіти й науки Сергій Шкарлет, заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, головний державний санлікар Ігор Кузін та інші. Наслідком їх візиту стала рекомендація відсторонити керівника навчального закладу від роботи. 

Джерело: Офіс президента, головний санлікар Ігор Кузін у Facebook

Деталі: Поїхали до Хмельницького радник-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук та радник керівника Офісу Глави держави Вікторія Романова.

Наразі у школі працює комісія, яка встановлює всі деталі отруєння. Раніше повідомлялось, що причиною став збудник золотистого стафілококу. 

За словами Кузіна, у окремих дітей під час обстеження виявили коронавірус. Наразі нових випадків не встановлено, а 8 перехворілих дітей вже виписали з лікарні. 

Соколовська додала, що директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендовано відсторонити від виконання обов’язків. Також очікується перевірка отримання санітарних книжок працівниками харчоблоку та наявності всіх необхідних аналізів і обстежень.

Що передувало: Фахівці виявили збудник інфекції, внаслідок якого отруїлися 92 дитини молодших класів НВО № 1 в Хмельницькому, ним виявився золотистий стафілокок.

Передісторія:

  • 9 вересня Центр громадського здоров'я повідомив, що в одному з навчальних закладів Хмельницького отруїлись 84 учні 1-4 класів після харчування в їдальні школи. 
  • Згодом кількість отруєнь зросла до 92 дітей.

Українська правда
Теми: Хмельницький
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів

фото Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України

інфографікаУряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік: на що спрямують наші податки

Уряд пропонує розмитнювати авто через "Дію"

Ексзаступник генпрокурора наполягає, що Чорновола убили кастетом

Усі новини...
Хмельницький
Отруєння 92 дітей в школі Хмельницького спричинив золотистий стафілокок
Отруєння у школі Хмельницького: хворих уже 92, відкрито провадження
Зеленський про "Велике будівництво": Тисячу об'єктів треба добудувати до кінця 2022 року 
Останні новини
16:37
"Розстріляний" знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту
16:36
Уряд перепризначив Рябікіна головою Держмитниці
16:20
фотоОкупанти розкопали в Криму колекцію прикрас ІІІ століття
16:15
відеоУкраїна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві
16:10
Пенсіонери старше 70 років отримають доплати до пенсії з наступного року
16:01
В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ
15:58
Кабмін передав в управління "Нафтогазу" арештовані акції "Донецькоблгазу"
15:57
Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром
15:35
Кабмін схвалив Стратегію інформбезпеки, яку тепер має затвердити РНБО
15:30
В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів
Усі новини...