Після отруєння дітей у школі Хмельницького туди поїхав десант з Києва

Через отруєння 92 дітей у одній із шкіл Хмельницького туди поїхали міністр освіти й науки Сергій Шкарлет, заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, головний державний санлікар Ігор Кузін та інші. Наслідком їх візиту стала рекомендація відсторонити керівника навчального закладу від роботи.

Джерело: Офіс президента, головний санлікар Ігор Кузін у Facebook

Деталі: Поїхали до Хмельницького радник-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук та радник керівника Офісу Глави держави Вікторія Романова.

Наразі у школі працює комісія, яка встановлює всі деталі отруєння. Раніше повідомлялось, що причиною став збудник золотистого стафілококу.

За словами Кузіна, у окремих дітей під час обстеження виявили коронавірус. Наразі нових випадків не встановлено, а 8 перехворілих дітей вже виписали з лікарні.

Соколовська додала, що директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендовано відсторонити від виконання обов’язків. Також очікується перевірка отримання санітарних книжок працівниками харчоблоку та наявності всіх необхідних аналізів і обстежень.

Що передувало: Фахівці виявили збудник інфекції, внаслідок якого отруїлися 92 дитини молодших класів НВО № 1 в Хмельницькому, ним виявився золотистий стафілокок.

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