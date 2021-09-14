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Після отруєння дітей у школі Хмельницького туди поїхав десант з Києва

Вівторок, 14 вересня 2021, 23:54
Після отруєння дітей у школі Хмельницького туди поїхав десант з Києва
Фото: facebook Кузіна

Через отруєння 92 дітей у одній із шкіл Хмельницького туди поїхали міністр освіти й науки Сергій Шкарлет, заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, головний державний санлікар Ігор Кузін та інші. Наслідком їх візиту стала рекомендація відсторонити керівника навчального закладу від роботи. 

Джерело: Офіс президента, головний санлікар Ігор Кузін у Facebook

Деталі: Поїхали до Хмельницького радник-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук та радник керівника Офісу Глави держави Вікторія Романова.

Наразі у школі працює комісія, яка встановлює всі деталі отруєння. Раніше повідомлялось, що причиною став збудник золотистого стафілококу. 

За словами Кузіна, у окремих дітей під час обстеження виявили коронавірус. Наразі нових випадків не встановлено, а 8 перехворілих дітей вже виписали з лікарні. 

Соколовська додала, що директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендовано відсторонити від виконання обов’язків. Також очікується перевірка отримання санітарних книжок працівниками харчоблоку та наявності всіх необхідних аналізів і обстежень.

Що передувало: Фахівці виявили збудник інфекції, внаслідок якого отруїлися 92 дитини молодших класів НВО № 1 в Хмельницькому, ним виявився золотистий стафілокок.

Передісторія:

  • 9 вересня Центр громадського здоров'я повідомив, що в одному з навчальних закладів Хмельницького отруїлись 84 учні 1-4 класів після харчування в їдальні школи. 
  • Згодом кількість отруєнь зросла до 92 дітей.

Українська правда

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Теми: Хмельницький
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