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После отравления детей в школе Хмельницкого туда поехал десант из Киева

Вторник, 14 сентября 2021, 23:54
Фото: facebook Кузина

Из-за отравления 92 детей в одной из школ Хмельницкого туда поехали министр образования и науки Сергей Шкарлет, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, главный государственный санврач Игорь Кузин и другие. Следствием их визита стала рекомендация отстранить руководителя учебного заведения от работы.

Источник: Офис президента, главный санврач Игорь Кузин в Facebook

Детали: Поехали также в Хмельницкий советник-уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук и советник руководителя ОП Виктория Романова.

Сейчас в школе работает комиссия, которая устанавливает все детали отравления. Ранее сообщалось, что причиной стал возбудитель золотистого стафилококка.

По словам Кузина, в отдельных детей при обследовании обнаружили коронавирус. Сейчас новых случаев не установлено, а 8 переболевших детей уже выписали из больницы.

Соколовская добавила, что директора школы, в которой отравились дети, рекомендуется отстранить от исполнения обязанностей. Также ожидается проверка получения санитарных книжек работниками пищеблока и наличии всех необходимых анализов и обследований.

Что предшествовало: Специалисты обнаружили возбудитель инфекции, в результате которого отравились 92 детей младших классов НПО № 1 в Хмельницком, им оказался золотистый стафилококк.

Предыстория:

  • 9 сентября Центр общественного здоровья сообщил, что в одном из учебных заведений Хмельницкого отравились 84 ученика 1-4 классов после питания в столовой школы.
  • Со временем количество отравлений возросло до 92.

Украинская правда
Темы: Хмельницкий
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