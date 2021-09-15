Вбивство президента Гаїті: Прокурор вимагає пред'явити звинувачення прем'єру

Прокурор Гаїті Бед-Форд Клод вимагає пред'явити звинувачення прем'єр-міністру Аріелю Генрі у вбивстві президента Жовенеля Моїза.

Джерело: The Guardian з посиланням на Le Nouvelliste, AP

Деталі: Стверджується, що Генрі розмовляв з колишнім чиновником міністерства юстиції, підозрюваним Джозефом Бадіо, протягом семи хвилин після вбивства президента.

Наказ, поданий Клодом, надійшов в той же день, коли він просив Генрі зустрітися з ним і пояснити, чому ключовий підозрюваний у вбивстві Моїза двічі дзвонив йому через кілька годин після вбивства.

Клод сказав, що дзвінки були зроблені в 4:03 і 4:20 7 липня, додавши, що докази свідчать, що Бадіо в той час знаходився поблизу від будинку Моїза.

Клод повідомив, що "є досить компрометуючих елементів... щоб залучити Генрі до кримінальної відповідальності і вимагати пред'явлення йому прямого звинувачення".

Гаїтянська газета Le Nouvelliste повідомила, що Клод також попросив співробітників імміграційної служби не допустити виїзду Генрі з країни через "серйозність" виявлених фактів.

AP отримало лист від понеділка, в якому Генрі сказав Клоду, що звільняє його за невизначену "серйозну адміністративну помилку" і що рішення набуде чинності, щойно він отримає документ. Не відразу було ясно, чи отримав його Клод.

Суддя у справі Гаррі Орліен повинен провести розслідування на підставі запиту Клода, і у нього є три місяці, щоб визначити, чи вживати заходів.

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