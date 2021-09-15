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Вбивство президента Гаїті: Прокурор вимагає пред'явити звинувачення прем'єру

Середа, 15 вересня 2021, 00:40
АРІЕЛЬ ГЕНРІ

Прокурор Гаїті Бед-Форд Клод вимагає пред'явити звинувачення прем'єр-міністру Аріелю Генрі у вбивстві президента Жовенеля Моїза.

Джерело: The Guardian з посиланням на Le Nouvelliste, AP

Деталі:  Стверджується, що Генрі розмовляв з колишнім чиновником міністерства юстиції, підозрюваним Джозефом Бадіо, протягом семи хвилин після вбивства президента.

Наказ, поданий Клодом, надійшов в той же день, коли він просив Генрі зустрітися з ним і пояснити, чому ключовий підозрюваний у вбивстві Моїза двічі дзвонив йому через кілька годин після вбивства.

Клод сказав, що дзвінки були зроблені в 4:03 і 4:20 7 липня, додавши, що докази свідчать, що Бадіо в той час знаходився поблизу від будинку Моїза.

Клод повідомив, що "є досить компрометуючих елементів... щоб залучити Генрі до кримінальної відповідальності і вимагати пред'явлення йому прямого звинувачення".

Гаїтянська газета Le Nouvelliste повідомила, що Клод також попросив співробітників імміграційної служби не допустити виїзду Генрі з країни через "серйозність" виявлених фактів.

AP отримало лист від понеділка, в якому Генрі сказав Клоду, що звільняє його за невизначену "серйозну адміністративну помилку" і що рішення набуде чинності, щойно він отримає документ. Не відразу було ясно, чи отримав його Клод.

Суддя у справі Гаррі Орліен повинен провести розслідування на підставі запиту Клода, і у нього є три місяці, щоб визначити, чи вживати заходів.

Передісторія:

  • 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу. Вона припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
  • Нейрохірург Аріель Генрі став лідером країни в липні, через два тижні після вбивства Моїза.
  • Підозрюваний Джозеф Фелікс Бадіо раніше працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил. Зараз він перебуває в розшуку. Окрім Бадіо, поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", до якої належав Моїз. Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар. 
  • У справі заарештовано понад 40 підозрюваних, у тому числі 18 колишніх колумбійських солдатів. Влада все ще шукають додаткових підозрюваних.

Теми: вбивство
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