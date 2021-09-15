Убийство президента Гаити: Прокурор требует предъявить обвинения премьеру

Прокурор Гаити Бэд-Форд Клод требует предъявить обвинения премьер-министру Ариэлю Генри в убийстве президента Жовенеля Моиза.

Источник: The Guardian со ссылкой на Le Nouvelliste, AP

Детали: Утверждается, что Генри разговаривал с бывшим чиновником министерства юстиции, подозреваемым Джозефом Бадио, в течение семи минут после убийства президента.

Приказ, поданный Клодом, поступил в тот же день, когда он просил Генри встретиться с ним и объяснить, почему ключевой подозреваемый в убийстве Моиза дважды звонил ему через несколько часов после убийства.

Клод сказал, что звонки были сделаны в 4:03 и 4:20 7 июля, добавив, что доказательства свидетельствуют, что Бадио в то время находился поблизости от дома Моиза.

Клод сообщил, что "есть достаточно компрометирующих элементов... чтобы привлечь Генри к уголовной ответственности и требовать предъявления ему прямого обвинения".

Гаитянская газета Le Nouvelliste сообщила, что Клод также попросил сотрудников иммиграционной службы не допустить выезда Генри из страны из-за "серьезности" обнаруженных фактов.

AP получило письмо от понедельника, в котором Генри сказал Клоду, что увольняет его из-за неопределенной "серьезной административной ошибки" и что решение вступит в силу, как только он получит документ. Не сразу было ясно, получил ли его Клод.

Судья по делу Гарри Орлиен должен провести расследование на основании запроса Клода, и у него есть три месяца, чтобы определить, принимать ли меры.

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