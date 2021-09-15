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Убийство президента Гаити: Прокурор требует предъявить обвинения премьеру

Среда, 15 сентября 2021, 00:40
Убийство президента Гаити: Прокурор требует предъявить обвинения премьеру
АРИЭЛЬ ГЕНРИ

Прокурор Гаити Бэд-Форд Клод требует предъявить обвинения премьер-министру Ариэлю Генри в убийстве президента Жовенеля Моиза.

Источник: The Guardian со ссылкой на Le Nouvelliste, AP

Детали: Утверждается, что Генри разговаривал с бывшим чиновником министерства юстиции, подозреваемым Джозефом Бадио, в течение семи минут после убийства президента.

Приказ, поданный Клодом, поступил в тот же день, когда он просил Генри встретиться с ним и объяснить, почему ключевой подозреваемый в убийстве Моиза дважды звонил ему через несколько часов после убийства.

Клод сказал, что звонки были сделаны в 4:03 и 4:20 7 июля, добавив, что доказательства свидетельствуют, что Бадио в то время находился поблизости от дома Моиза.

Клод сообщил, что "есть достаточно компрометирующих элементов... чтобы привлечь Генри к уголовной ответственности и требовать предъявления ему прямого обвинения".

Гаитянская газета Le Nouvelliste сообщила, что Клод также попросил сотрудников иммиграционной службы не допустить выезда Генри из страны из-за "серьезности" обнаруженных фактов.

AP получило письмо от понедельника, в котором Генри сказал Клоду, что увольняет его из-за неопределенной "серьезной административной ошибки" и что решение вступит в силу, как только он получит документ. Не сразу было ясно, получил ли его Клод.

Судья по делу Гарри Орлиен должен провести расследование на основании запроса Клода, и у него есть три месяца, чтобы определить, принимать ли меры.

Предыстория:

  • 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения. Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
  • Нейрохирург Ариэль Генри стал лидером страны в июле, через две недели после убийства Моиза.
  • Подозреваемый Джозеф Феликс Бадио ранее работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил. Сейчас он находится в розыске. Кроме Бадио, полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз. Третьим подозреваемым лицом стал Родольф Джаар. 
  • По делу арестованы более 40 подозреваемых, в том числе 18 бывших колумбийских солдат. Власти все еще ищут дополнительных подозреваемых.

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Темы: убийство
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