Окупанти поранили українського військового — штаб

14 вересня на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку ворога - в результаті ворожого вогню український військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як повідомляється, воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Зокрема, в районі Пісків противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі стріляли із станкових протитанкових гранатометів.

Біля Шумів ворог стріляв із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

Як зазначається, на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.