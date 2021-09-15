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Оккупанты ранили украинского военного — штаб

Среда, 15 сентября 2021, 07:42

14 сентября на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны противника - в результате вражеского огня украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: Как сообщается, воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В частности, в районе Песков противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

У Нью-Йорка российские наемники дважды стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

У Шумов враг стрелял из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

Как отмечается, на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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