Оккупанты ранили украинского военного — штаб
Среда, 15 сентября 2021, 07:42
14 сентября на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны противника - в результате вражеского огня украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.
Источник: штаб ООС
Детали: Как сообщается, воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В частности, в районе Песков противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
У Нью-Йорка российские наемники дважды стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
У Шумов враг стрелял из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
Как отмечается, на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.
Украинская правда