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"Очі для Буків": армія взяла на озброєння станцію виявлення "Фенікс-1"

Середа, 15 вересня 2021, 12:18
Очі для Буків: армія взяла на озброєння станцію виявлення Фенікс-1

На замовлення Міністерства оборони "Науково-виробничий комплекс "Іскра" розробив трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення "Фенікс-1".

Джерело: міністр оборони Андрій Таран, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Розробка застосовуватиметься у складі зенітного ракетного комплексу "Бук-М1". Після низки успішних випробувань "Фенікс-1" прийнято на озброєння ЗСУ.

Таран розповів, що отримана інформація зі  станції виявлення передається на пункт бойового управління та автоматизовані пункти управління радіотехнічних підрозділів.

Пряма мова Тарана: "Фенікс-1" буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1" та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод. Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі".

 

Українська правда

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Теми: Збройні силиМіноборониТаран Андрійзброя
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