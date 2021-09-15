"Глаза для Буков": армия взяла на вооружение станцию ​​обнаружения "Феникс-1"

По заказу Министерства обороны "Научно-производственный комплекс "Искра" разработал трехкоординатную радиолокационную станцию ​​обнаружения "Феникс-1".

Источник: министр обороны Андрей Таран, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Разработка будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". После ряда успешных испытаний "Феникс-1" принят на вооружение ВСУ.

Таран рассказал, что полученная информация со станции обнаружения передается на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений.

Прямая речь Тарана: "Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех. Благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели".