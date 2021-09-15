Уряд пропонує розмитнювати авто через "Дію"

В Україні планують зробити можливим розмитнення автомобіля через сервіс цифрових державних послуг "Дія".

Джерело: засідання КМУ 15 вересня

Пряма мова прем’єра Дениса Шмигаля: "Ми плануємо зробити можливим розмитнення транспортного засобу через "Дію". Приймаємо відповідну постанову, яка дасть старт реалізації такого експериментального проєкту.

Це можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершення митного оформлення вашого авто в автоматичному режимі. Оплатити збір теж можна буде онлайн".

Деталі: Проєкт постанови Кабміну підтримали із 3-денним доопрацюванням.

За словами Шмигаля, до відповідного проєкту постанови КМУ був ряд зауважень, але урядовий комітет домовився доопрацювати його протягом 3 днів з відповідними нормами щодо "відкладення часу вступу в силу окремих пунктів постанови до моменту прийняття і введення в дію відповідного законодавства України".