Кабмин предлагает растаможивать авто через "Дію"

В Украине планируют сделать возможным растаможку автомобиля через сервис цифровых государственных услуг "Дія".

Источник: заседание КМУ 15 сентября

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Мы планируем сделать возможным растаможивание транспортного средства через "Дію". Принимаем соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта.

Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершение таможенного оформления вашего авто в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн".

Детали: Проект постановления Кабмина поддержали с 3-дневной доработкой.

По словам Шмыгаля, к соответствующему проекту постановления КМУ был ряд замечаний, но правительственный комитет договорился доработать его в течение 3 дней с соответствующими нормами по "отложению времени вступления в силу отдельных пунктов постановления до момента принятия и введения в действие соответствующего законодательства Украины".