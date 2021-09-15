Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Майбутнім водіям дозволили готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

Середа, 15 вересня 2021, 15:57

Кабінет міністрів дозволив майбутнім водіям готуватися до здачі екзаменів онлайн, а також отримати посвідчення водія кур'єром. 

Джерело: засідання КМУ 15 вересня

Пряма мова Монастирського: "Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС.

Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку".

Деталі: Урядовці підтримали відповідний проєкт постанови КМУ.

Йдеться про можливість для майбутніх водіїв і тих, хто перекваліфіковується, навчатися онлайн.

Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб.

Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, посвідчення водія, замовлене через "Дію" чи електронний кабінет водія, за бажанням та за окрему плату через МВС можуть привезти кур’єром чи відправити поштою.

Послуги щодо перереєстрації чи реєстрації транспортних засобів усіх категорій пропонують збільшити до 200 грн.

Альона Мазуренко, УП
Теми: автоМВСДія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Почався перший цивільний космічний політ SpaceX

Для протидії Китаю: США, Британія і Австралія створили військовий альянс

Новини 15 вересня: деталі справи смерті Чорновола, "церква у смартфоні" 

ФотоПідробляв COVID-сертифікати на жовтому папері: на Львівщині затримали ділка

Уряд ліквідував ДАБІ – замість неї буде нова будівельна інспекція

Українська армія взяла на озброєння вдосконалені "Гради"

Усі новини...
авто
Силовики знову обшукують КП: цього разу "Київавтодор" та "Київавтошляхміст"
Уряд пропонує розмитнювати авто через "Дію"
Двох львів'ян засудили за підпал машини ексочільника Генпрокуратури. Їх образила його їзда
Останні новини
07:00
Україна — третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19
06:13
Moderna: З часом захист від вакцини слабне
05:20
“Ідеологічні забобони”: В Китаї відреагували на союз США, Британії та Австралії
04:20
Макрон: Французькі сили вбили лідера ІДІЛ у Великій Сахарі
03:18
Почався перший цивільний космічний політ SpaceX
02:30
Північна та Південна Корея випробували балістичні ракети
01:29
Для протидії Китаю: США, Британія і Австралія створили військовий альянс
00:30
Чиновник Гаїті пішов у відставку через зв'язки прем'єра з підозрюваним у вбивстві президента
23:29
У США працюють над новою системою в’їзду до країни
22:57
Для голосування мешканців ОРДО на виборах в РФ пустять більше 800 автобусів – ЗМІ
Усі новини...