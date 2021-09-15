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Майбутнім водіям дозволили готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

Середа, 15 вересня 2021, 15:57
Майбутнім водіям дозволили готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

Кабінет міністрів дозволив майбутнім водіям готуватися до здачі екзаменів онлайн, а також отримати посвідчення водія кур'єром. 

Джерело: засідання КМУ 15 вересня

Пряма мова Монастирського: "Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС.

Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку".

Деталі: Урядовці підтримали відповідний проєкт постанови КМУ.

Йдеться про можливість для майбутніх водіїв і тих, хто перекваліфіковується, навчатися онлайн.

Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб.

Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, посвідчення водія, замовлене через "Дію" чи електронний кабінет водія, за бажанням та за окрему плату через МВС можуть привезти кур’єром чи відправити поштою.

Послуги щодо перереєстрації чи реєстрації транспортних засобів усіх категорій пропонують збільшити до 200 грн.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: автоМВСДія
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