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Будущим водителям разрешили готовиться онлайн, а права – получить курьером

Среда, 15 сентября 2021, 15:57

Кабинет министров разрешил будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн, а также получить удостоверение водителя курьером.

Источник: заседание КМУ 15 сентября

Прямая речь министра МВС Дениса Монастырского: "Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД.

И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи".

Детали: Правительство поддержало соответствующий проект постановления КМУ.

Речь идет о возможности для будущих водителей и тех, кто переквалифицируется, учиться онлайн.

В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует учить онлайн, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек.

Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.

Кроме того, водительское удостоверение, заказное через "Дію" или электронный кабинет водителя, по желанию и за отдельную плату через МВД могут привезти курьером или отправить по почте.

Услуги по перерегистрации или регистрации транспортных средств всех категорий предлагают увеличить до 200 грн.

Алена Мазуренко, УП
Темы: автоМВДДія
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