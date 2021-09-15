З початку вересня на Донбасі поранили 36 військових, 4 – загинули 

З початку вересня внаслідок обстрілів російських окупантів на Донбасі загинули 4 українських військових, а ще 36 отримали поранення.

Джерело: місія України при ОБСЄ делегацій країн-учасниць під час засідання Форуму безпекового співробітництва, цитує "Укрінформ"

Деталі: З початку дії режиму припинення вогню від 27 липня минулого року загинули 58 українських захисників. Ще понад 220 бійців зазнали поранень. З того часу незаконні збройні формування РФ 2 315 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. З них 585 разів були із застосування забороненого "Мінськом" озброєнням – танків, артилерійських систем калібрів 152 мм та 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

Окрім того, в українській місії повідомили, що російські збройні формування систематично здійснюють заходи з мінування українських позицій як дистанційно, так і з допомогою диверсійних груп.

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