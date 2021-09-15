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С начала сентября на Донбассе ранили 36 военных, 4 – погибли

Среда, 15 сентября 2021, 21:03
Иллюстративное фото

С начала сентября в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе погибли 4 украинских военных, а еще 36 получили ранения.

Источник: миссия Украины при ОБСЕ делегаций стран-участниц во время заседания Форума сотрудничества безопасности, цитирует "Укринформ"

Детали: С начала действия режима прекращения огня от 27 июля прошлого года погибли 58 украинских защитников. Еще более 220 бойцов получили ранения. С тех пор незаконные вооруженные формирования РФ 2315 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Из них 585 раз были с применением запрещенного "Минском" вооружением – танков, артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Кроме того, в украинской миссии сообщили, что российские вооруженные формирования систематически проводят мероприятия по минированию украинских позиций как дистанционно, так и с помощью диверсионных групп.

Напомним:

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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