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Для голосования жителей ОРДО на выборах в РФ пустят более 800 автобусов – СМИ

Среда, 15 сентября 2021, 22:57

Для голосования жителей временно оккупированной территории Донецкой области с российскими паспортами на выборах в Государственную думу РФ пустят 825 автобусов и 12 железнодорожных рейсов.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на так называемого руководителя террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина

Детали: Соответствующую информацию ставленник Кремля в Донецке сообщил в видеообращении 15 сентября. Другие ресурсы, кроме "Интерфакса" пока не распространили его слова.

Следовать автобусы и поезда будут в Ростовскую области, где и смогут жители оккупированной территории с паспортами РФ принять участие в выборах.

По словам марионетки Москвы, для избирателей организуют упрощенный пограничный контроль.

Что предшествовало: Боевики предлагают жителям оккупированной Донетчины бесплатные электрички для всех, кто будет голосовать на выборах в Государственную думу России.

Напомним:

  • Жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации - угрожают штрафами и увольнениями.

Темы: ОРДЛОРосcиявиборы
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