Для голосования жителей ОРДО на выборах в РФ пустят более 800 автобусов – СМИ
Для голосования жителей временно оккупированной территории Донецкой области с российскими паспортами на выборах в Государственную думу РФ пустят 825 автобусов и 12 железнодорожных рейсов.
Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на так называемого руководителя террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина
Детали: Соответствующую информацию ставленник Кремля в Донецке сообщил в видеообращении 15 сентября. Другие ресурсы, кроме "Интерфакса" пока не распространили его слова.
Следовать автобусы и поезда будут в Ростовскую области, где и смогут жители оккупированной территории с паспортами РФ принять участие в выборах.
По словам марионетки Москвы, для избирателей организуют упрощенный пограничный контроль.
Что предшествовало: Боевики предлагают жителям оккупированной Донетчины бесплатные электрички для всех, кто будет голосовать на выборах в Государственную думу России.
Напомним:
- Жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации - угрожают штрафами и увольнениями.