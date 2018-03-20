У справі загибелі Чорновола вже понад рік триває експертиза

В розслідуванні справи про загибель лідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола вже понад рік триває комплексна експертиза.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Він пояснив, що розслідування справи було поновлено ще в 2014 році.

"24 квітня 2014 року Апеляційним судом Київської області було скасувано постанову… про закриття справи, а справу направлено прокурору для організації проведення подальшого розслідування", – зазначив Тракало.

Речник Нацполіції додав, що 21 травня 2014 року відомості про ДТП, в якій загинув Чорновіл, було внесено до реєстру досудових розслідувань.

Правова кваліфікація – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Провадження було кваліфіковано за ч. 3 ст. 215 ККУ у редакції 1960 року, адже кримінальний кодекс був змінений у 2001 році, а ДТП відбулась у 1999, коли чинним був кодекс 1960 року.

За чинним наразі ККУ це стаття 286.

Досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Нацполіції.

"Під час розслідування провадження допитано потерпілих, низку свідків, проведено відтворення обстановки та обставин подій, призначено та проведено необхідні судові експертизи, обшуки та огляди, оглянуто та долучено до провадження речові докази, а також проведено очні ставки та інші слідчі дії", – розповів Тракало.

Він також зазначив, що 31 січня 2017 року у провадженні призначили комплексну судово-медичну, медико-криміналістичну та автотехнічну експертизу, проведення якої на даний час триває.

Раніше радник міністра внутрішніх справ щодо розслідування вбивства В'ячеслава Чорновола у 2005-2006 роках Микола Степаненко сказав, що у цій справі достатньо наявних доказів для поновлення розслідування.

Він розповів про кілька постанов про порушення кримінальних справ щодо отруєння свідка у справі, відносно першого слідчого, який її фальсифікував, проти трьох експертів, які фальсифікували експертні дії.

В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст, у 2000 році був удостоєний звання Герой України.

Він загинув у результаті автокатастрофи на трасі "Бориспіль - Золотоноша" 25 березня 1999 року.

Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним вбивством, проте незабаром кримінальну справу про загибель Чорновола було припинено.

У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування.

У вересні 2013 року екс-депутат Григорій Омельченко підтвердив в суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивстваекс-лідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола.

21 січня 2014 року Бориспільській міжрайонний суд закрив справу про загибель лідера РУХу В'ячеслава Чорновола. Було ухвалено рішення, що оскільки це не вбивство на замовлення і не політичне вбивство, а лише аварія, то термін дії покарання за цією справою складає 10 років, і оскільки він вже минув, справу було закрито.

В лютому 2017 року понад 300 депутатів Верховної Ради звернулись до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою почати активне розслідування смерті Чорновола.