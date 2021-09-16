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Офис генпрокурора о деле Чорновола: версия убийства проверяется, данных о кастете нет

Четверг, 16 сентября 2021, 11:37
Вячеслав Черновол в 90-х. фото из Википедии

В Офисе генерального прокурора говорят, что версия умышленного убийства народного депутата лидера "Народного руха" Вячеслава Чорновола проверяется следствием, но указывают, что в материалах, предоставленных для экспертизы, нет данных об "ударах кастетом".

Источник: пресс-центр ОГП в комментарии "Украинской правде"

Детали: УП попросила прокомментировать слова экс-заместителя генпрокурора Николая Голомши, который накануне повторил свое заявление от 2015 года, что Чорновил был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель. Однако новых доказательств Голомша не предоставил.

В ответе Офис генпрокурора в свою очередь ссылается на результаты комплексной экспертизы, которая длилась почти 2 года, и о которой УП писала в марте 2021 года.

Дословно ОГП: "Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Чорновил, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины.

В данном уголовном производстве проведен значительный объем следственных (розыскных) действий, в том числе ряд судебных экспертиз. Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Чорновола и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются, сформировавшимися вследствие травмы лица в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием.

В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", и выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП".

Украинская правда
Темы: ЧорновилОфис генпрокурора
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