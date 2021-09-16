Камери-шпигуни за людьми без масок: омбудсменка застерегла від втручання в особисте життя
Омбудсмен Людмила Денісова застерегла від втручання в особисте життя, якщо під час карантину в торговельних центрах встановлять спецкамери, які покажуть, чи носять люди маски.
Джерело: Telegram-канал омбудсмена
Дослівно: "Наголошую на необхідності дотримання володільцями та розпорядниками у публічному та приватному секторах вимог законодавства у сфері захисту персональних даних під час встановлення систем відеоспостереження.
Варто пам’ятати, що чим більше передбачається втручання у приватність внаслідок запровадження таких заходів, тим вагомішими мають бути підстави для його обґрунтування".
Деталі: Зокрема, 14 вересня головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, що під час карантину в торговельних центрах областей встановлять спеціальні камери, які покажуть, чи носять люди маски й чи дотримуються соціальних дистанцій.
Денісова повідомила, що працівники секретаріату омбудсмена склали рекомендації та алгоритм, який дозволить дотримуватися чинного законодавства, якщо володілець вирішить встановити відеоспостереження.
Рекомендації складаються із 3 розділів, де описано, що потрібно зробити перш ніж встановити камери, що робити після, та як вчинити у разі витоку інформації.
Нагадаємо:
- В Україні змінили правила роботи у "червоній" і "жовтій" зонах.