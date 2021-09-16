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Камери-шпигуни за людьми без масок: омбудсменка застерегла від втручання в особисте життя

Четвер, 16 вересня 2021, 13:35
Камери-шпигуни за людьми без масок: омбудсменка застерегла від втручання в особисте життя

Омбудсмен Людмила Денісова застерегла від втручання в особисте життя, якщо під час карантину в торговельних центрах встановлять спецкамери, які покажуть, чи носять люди маски.

Джерело: Telegram-канал омбудсмена

Дослівно: "Наголошую на необхідності дотримання володільцями та розпорядниками у публічному та приватному секторах вимог законодавства у сфері захисту персональних даних під час встановлення систем відеоспостереження.

Варто пам’ятати, що чим більше передбачається втручання у приватність внаслідок запровадження таких заходів, тим вагомішими мають бути підстави для його обґрунтування".

Деталі: Зокрема, 14 вересня головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, що під час карантину в торговельних центрах областей встановлять спеціальні камери, які покажуть, чи носять люди маски й чи дотримуються соціальних дистанцій.

Денісова повідомила, що працівники секретаріату омбудсмена склали рекомендації та алгоритм, який дозволить дотримуватися чинного законодавства, якщо володілець вирішить встановити відеоспостереження.

Рекомендації складаються із 3 розділів, де описано, що потрібно зробити перш ніж встановити камери, що робити після, та як вчинити у разі витоку інформації. 

 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: омбудсменкарантинCovid-2019
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