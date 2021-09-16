Камеры-шпионы за людьми без масок: омбудсмен предостерегла от вмешательства в личную жизнь
Омбудсмен Людмила Денисова предостерегла от вмешательства в личную жизнь, если во время карантина в торговых центрах установят спецкамеры, которые покажут, носят ли люди маски.
Источник: Telegram-канал омбудсмена
Дословно: "Подчеркиваю необходимость соблюдения владельцами и распорядителями в публичном и частном секторах требований законодательства в сфере защиты персональных данных при установлении систем видеонаблюдения.
Стоит помнить, что чем больше предполагается вмешательство в частную жизнь в результате введения таких мер, тем весомее должны быть основания для их обоснования".
Детали: В частности, 14 сентября главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что во время карантина в торговых центрах областей установят специальные камеры, которые покажут, носят ли люди маски и соблюдают ли социальную дистанцию.
Денисова сообщила, что работники секретариата омбудсмена составили рекомендации и алгоритм, который позволит соблюдать действующее законодательство, если владелец решит установить видеонаблюдение.
Рекомендации состоят из 3 разделов, где описано, что нужно сделать прежде чем установить камеры, что делать после, и как поступить в случае утечки информации.
Напомним:
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