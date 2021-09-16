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Камеры-шпионы за людьми без масок: омбудсмен предостерегла от вмешательства в личную жизнь

Четверг, 16 сентября 2021, 13:35

Омбудсмен Людмила Денисова предостерегла от вмешательства в личную жизнь, если во время карантина в торговых центрах установят спецкамеры, которые покажут, носят ли люди маски.

Источник: Telegram-канал омбудсмена

Дословно: "Подчеркиваю необходимость соблюдения владельцами и распорядителями в публичном и частном секторах требований законодательства в сфере защиты персональных данных при установлении систем видеонаблюдения.

Стоит помнить, что чем больше предполагается вмешательство в частную жизнь в результате введения таких мер, тем весомее должны быть основания для их обоснования".

Детали: В частности, 14 сентября главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что во время карантина в торговых центрах областей установят специальные камеры, которые покажут, носят ли люди маски и соблюдают ли социальную дистанцию.

Денисова сообщила, что работники секретариата омбудсмена составили рекомендации и алгоритм, который позволит соблюдать действующее законодательство, если владелец решит установить видеонаблюдение.

Рекомендации состоят из 3 разделов, где описано, что нужно сделать прежде чем установить камеры, что делать после, и как поступить в случае утечки информации.

 

Напомним:

Темы: омбудсменкарантинCovid-2019
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