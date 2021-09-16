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У Білорусі порушили у справу через пошкодження знаку на кордоні з Україною

Четвер, 16 вересня 2021, 15:43
У Білорусі порушили у справу через пошкодження знаку на кордоні з Україною
Фото gpk.gov.by

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу про наругу над державними символами через пошкодження білоруського прикордонного знака на кордоні з Україною. 

Джерело: СК Білорусі, "Радіо Свобода", УНІАН

Деталі: Білоруські слідчі порушили кримінальну справу за ст. 370 КК через пошкодження білоруського прикордонного знаку поблизу села Горавиця Дрогичинського району.

Слідчі оглянули ділянку місцевості й зафіксували "слідову картину".

15 вересня Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив, що 11 вересня білоруський прикордонний знак на ділянці Пінського прикордонного загону обстріляли з території України.

Зі свого боку, речник Прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що пошкодження знаку виявили прикордонники Луцького прикордонного загону, вони й поінформували білоруську сторону. 

За словами Демченка, "в ході зустрічі білоруська сторона не висловлювала претензій чи звинувачень на адресу українських прикордонників", причетних до цього осіб шукають.

Нагадаємо: У Білорусі й Росії завершилися військові навчання "Захід-2021", у яких брали участь 200 тисяч військовослужбовців. 

13 вересня Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на кордоні Білорусі з Україною зенітно-ракетні комплекси C-400, які Мінськ планує отримати з Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білоруськордон
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