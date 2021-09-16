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В Беларуси возбудили в дело из-за повреждения знака на границе с Украиной

Четверг, 16 сентября 2021, 15:43
В Беларуси возбудили в дело из-за повреждения знака на границе с Украиной
Фото gpk.gov.by

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о надругательстве над государственными символами из-за повреждения белорусского пограничного знака на границе с Украиной.

Источник: СК Беларуси, "Радио Свобода", УНИАН

Детали: Белорусские следователи возбудили уголовное дело по ст. 370 УК в связи с повреждением белорусского пограничного знака вблизи села Горавица Дрогичинского района.

Следователи осмотрели участок местности и зафиксировали "следовую картину".

15 сентября Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что 11 сентября белорусский пограничный знак на участке Пинского пограничного отряда обстреляли с территории Украины.

Со своей стороны, пресс-секретарь Пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что повреждение знака обнаружили пограничники Луцкого пограничного отряда, они и сообщили белорусской стороне.

По словам Демченко, "в ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников", а причастных к этому лиц ищут.

Напомним: В Беларуси и России завершились военные учения "Запад-2021", в которых участвовали 200 тысяч военнослужащих.

13 сентября Александр Лукашенко заявил о намерениях разместить на границе Беларуси с Украиной зенитно-ракетные комплексы C-400, которые Минск планирует получить из России.

Темы: Беларусьграница
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