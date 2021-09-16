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Україна фіксуватиме порушення на "виборах" в Думу на окупованих територіях – МЗС

Четвер, 16 вересня 2021, 17:41
Україна фіксуватиме порушення на виборах в Думу на окупованих територіях – МЗС

Україна фіксуватиме порушення, пов’язані з проведенням Росією "виборів" до Державної думи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в анексованому Криму.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба, якого цитує "Крим.Реалії"

Пряма мова Кулеби: "Ще раз наголошу, що, згідно з міжнародним правом, єдиний статус, яким володіє Росія в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей, – це держава-окупант, і те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права.

У зв’язку з цим ми будемо реагувати за вже відпрацьованою схемою: будемо фіксувати ці порушення, звертатися до партнерів".

Деталі: Він додав, попри те, що це "вибори" не скасує, але колись Росії за ці зафіксовані порушення "доведеться заплатити".

Нагадаємо: Вибори до російської Державної думи відбуватимуться 17-19 вересня.

Для голосування мешканців тимчасово окупованої території Донецької області із російськими паспортами на виборах до Державної думи РФ пустять 825 автобусів та 12 залізничних рейсів

Теми: МЗСКримОРДЛОокупаціяРосія
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