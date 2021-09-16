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Украина будет фиксировать нарушения на "выборах" в Думу на оккупированных территориях - МИД

Четверг, 16 сентября 2021, 17:41

Украина будет фиксировать нарушения, связанные с проведением Россией "выборов" в Государственную думу на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в аннексированном Крыму.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба, которого цитирует "Крим.Реалії"

Прямая речь Кулебы: "Еще раз подчеркну, что, согласно международному праву, единственный статус, которым обладает Россия в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей - это государство-оккупант, и то, что она делает, организуя там свои национальные выборы, является нарушением международного права.

В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме: будем фиксировать эти нарушения, обращаться к партнерам".

Детали: Он добавил, несмотря на то, что это "выборы" не отменит, но когда-то России за эти зафиксированы нарушения "придется заплатить".

Напомним: Выборы в российскую Государственную думу пройдут 17-19 сентября.

Для голосования жителей временно оккупированной территории Донецкой области с российскими паспортами на выборах в Государственную думу РФ пустят 825 автобусов и 12 железнодорожных рейсов.

Темы: МИДКрымОРДЛОоккупацияРосcия
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