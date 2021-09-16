Судді у присутності послів G7 пообіцяли продовжити реформу. ОП опублікував заяву

В Офісі президента пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: повідомлення Офісу президента України

Деталі: Під час зустрічі було проговорено, що Рада суддів, яка раніше не змогла відправити делегатів до Етичної ради, продовжуватиме роботу над цим. Голова РСУ Моніч запевнив, що "Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо".

Повідомляється, що усі учасники зустрічі, крім представників органів судової влади, які обмежені своїм статусом, узгодили спільну заяву.

Дослівно частина заяви: "Учасники зустрічі, яка відбулася 16 вересня 2021 року в Офісі Президента України: занепокоєні тим, що Рада суддів України не здійснила протягом тридцяти днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог Закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час;

наполягають на якнайшвидшому завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та початку їхньої роботи;

категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України".

У зустрічі взяли участь:

заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов,

голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін,

голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна,

голова Комісії з питань правової реформи при президентові України, народний депутат Сергій Іонушас,

міністр юстиції України Денис Малюська,

голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков,

голова Верховного Суду Валентина Данішевська,

голова Ради суддів України Богдан Моніч,

посли країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні.

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