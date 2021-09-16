Судьи в присутствии послов G7 пообещали продолжить реформу. ОП опубликовал заявление

В Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивается на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: сообщение Офиса президента Украины

Детали: Во время встречи было проговорено, что Совет судей, который ранее не смог отправить делегатов в Этический совет, будет продолжать работу над этим. Председатель ССУ Монич заверил, что "Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем".

Сообщается, что все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, которые ограничены своим статусом, согласовали совместное заявление.

Дословно часть заявления: "Участники встречи, которая состоялась 16 сентября 2021 в Офисе Президента Украины: обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований Закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил ее формирования на неопределенное время;

настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и начала их работы;

категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышения уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечения иностранных инвестиций и приближения евроатлантического будущего Украины".

Во встрече приняли участие:

заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Смирнов,

председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин,

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина,

председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины, народный депутат Сергей Ионушас,

министр юстиции Украины Денис Малюська,

председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков,

председатель Верховного Суда Валентина Данишевская,

председатель Совета судей Украины Богдан Монич,

послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине.

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